un jucător din superliga sibiu revine pe teren după un an și jumătate. "am zis că nu o să mai joc"

Mijlocașul echipei Păltiniș Rășinari, Ionuț Bratima revine în teren după o accidentare care l-a ținut pe tușă un an și jumătate.
Unul dintre cei mai experimentați jucători de la ACS Plătiniș Rășinari, Ionuț Bratima (37 ani) are sute de meciuri la Liga 2 și Liga 3, dar de doi ani joacă în primul eșalon județean.
După o pauză de un an si jumătate, cauzată de o accidentare gravă, Ionuț Bratima revine pe gazon în meciurile din Superliga Sibiu, deși inițial era tentat să se retragă.
“Deși accidentarea m-a ținut departe de gazon un an jumătate, eu nu am plecat niciodată de la Păltiniș Rășinari. Inițial am zis că nu am să mai joc, dar având în vedere faptul că mereu am fost un jucător competitiv, automat îmi place competiția. Îmi este dor de atmosfera de vestiar, de un cardio și acea oboseală de după un meci. Știind și faptul că Adi și Nasti au avut mereu obiective îndrăznețe, acest lucru mă face să revin cu drag la echipă. Mă bucur că s-au întors și unii dintre jucatorii vechi, iar împreună cu restul băieților sper ca la sfârșit să ne bucurăm împreună de ceea ce am realizat”, a declarat Ionuț Bratima pentru pagina oficială a clubului din Superliga Sibiu.
De-a lungul carierei, Ionuț Bratima a evoluat la Unirea Alba Iulia, Industria Sârmei Câmpia Turzii, Soda Ocna Mures, Unirea Dej, Corvinul Hunedoara, Metalurgistul Cugir, Minaur Baia Mare, FC Hermannstadt, FC Avrig și Măgura Cisnădie.
Mijlocașul va reveni probabil pe teren sâmbătă, 13 septembrie (ora 11.00), când ACS Păltiniș Rășinari joacă acasă cu Interstar, în etapa a 3-a a Superligii Sibiu.
