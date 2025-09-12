un jucător din superliga sibiu revine pe teren după un an și jumătate. "am zis că nu o să mai joc"

“Deși accidentarea m-a ținut departe de gazon un an jumătate, eu nu am plecat niciodată de la Păltiniș Rășinari. Inițial am zis că nu am să mai joc, dar având în vedere faptul că mereu am fost un jucător competitiv, automat îmi place competiția. Îmi este dor de atmosfera de vestiar, de un cardio și acea oboseală de după un meci. Știind și faptul că Adi și Nasti au avut mereu obiective îndrăznețe, acest lucru mă face să revin cu drag la echipă. Mă bucur că s-au întors și unii dintre jucatorii vechi, iar împreună cu restul băieților sper ca la sfârșit să ne bucurăm împreună de ceea ce am realizat”, a declarat Ionuț Bratima pentru pagina oficială a clubului din Superliga Sibiu.