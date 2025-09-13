adolescent rănit în parcul sub arini, după ce a căzut cu bicicleta. a intervenit smurd-ul

Un tânăr de 14 ani a avut nevoie de intervenția unui echipaj SMURD, după ce acesta a căzut sâmbătă, cu bicicleta în Parcul Sub Arini.

Un băiat s-a izbit cu bicicleta de un copac, în Parcul Sub Arini. Un echipaj Smurd a intervenit, tânărul fiind transportat la Spitalul de Pediatrie.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență în parcul Subarini pentru a acorda asistență medicală unui băiat în vârstă de 14 care a căzut cu bicicleta. Băiatul a suferit un traumatism la mână și a fost transportat la Spitalul de Pediatrie, conștient”, a transmis Raluca Marcu, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.