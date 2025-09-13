adrian bibu trage un semnal de alarmă cu privire la trotinetele electrice. „manifestă un comportament agresiv”

Consilierul local sibian Adrian Bibu a publicat recent un mesaj pe rețelele sociale, în care își exprimă îngrijorarea cu privire la comportamentul unor utilizatori de trotinete electrice din Sibiu. Acesta recunoaște importanța mijloacelor de transport ecologice, dar atrage atenția asupra riscurilor pe care le pot genera atunci când nu sunt utilizate responsabil.

În contextul mai multor accidente în care au fost implicate trotinete, consilierul local Adrian Bibu a realizat o postare prin care trage un semnal de alarmă. Acesta menționează faptul că încurajează deplasările ecologice, însă trebuie vizată și siguranța celorlalți.

„Totuși, în ultima vreme, am văzut câteva acțiuni ale unor utilizatori de trotinete electrice care îi pun în pericol pe ceilalți. Ori, cu astfel de lucruri nu pot fi de acord. Libertatea cuiva se oprește la limita libertății celuilalt. Unii utilizatori de trotinete electrice circulă cu viteză foarte mare, poartă căști de protecție care sunt dedicate sporturilor extreme sau celor care folosesc motociclete de teren și manifestă un comportament agresiv în orașele noastre. Inclusiv în Sibiu am observat acest tip de comportament”, spune acesta.

În postarea sa, Adrian Bibu lansează o serie de întrebări către public și autorități, cerând păreri cu privire la posibile soluții pentru reducerea riscurilor. „Mă întreb … oare cum ar fi cel mai eficient să procedăm? Să interzicem trotinetele care nu au limitată viteza în zonele centrale ale orașului? Să le interzicem complet în zona centrală? Să solicităm acțiuni legislative care să condiționeze circulația pe drumurile publice doar pentru cei care dețin un permis de conducere sau un aviz în acest sens? Să le interzicem în spațiile pietonale? Să organizăm campanii de conștientizare/educare în licee și/sau școli?”, a scris Adrian Bibu pe pagina de facebook.

