bombă la acs mediaș. cristi pustai e noul antrenor al echipei

Fostul antrenor al Gazului Metan, Cristi Pustai și-a dat acordul să pregătească echipa de Liga 3, ACS Mediaș, până ce va primi o ofertă dintr-un eșalon superior.

Liber de contract după despărțirea de formația de Liga 2, Gloria Bistrița, Cristi Pustai va coordona pe ACS Mediaș, echipa care a rămas fără Alexandru Curtean.

În vârstă de 57 de ani, Cristi Pustai este membru fondator al clubului ACS Mediaș și se implică pentru a susține echipa până își va găsi un nou angajament profesional.

Digisport.ro a anunțat că experimentatul tehnican Cristi Pustai nu vrea însă să semneze un al doilea contract în acest sezon, astfel că acesta va avea la Mediaș un rol de consilier tehnic. După ”divorțul” de Bistrița, tehnicianul încă așteaptă să primească o ofertă de nivel superior față de Liga a 3-a. Pustai a antrenat pe Gaz Metan în perioada 2007-2013, echipă la care a evoluat ca jucător în perioada 1987-1995.

Astfel, ACS Mediaș a anunțat public că de echipă se vor ocupa Dorin Roșca și Doru Dudiță, care fac parte din staff încă de la înființarea echipei.

După 3 meciuri în seria a 6 din Liga a 3-a, ACS Mediaș se află pe locul 9 din 12 echipe, cu doar 3 puncte.