cod galben de vânt puternic în sudul județului sibiu, începând de sâmbătă

Un cod galben de intensificări ale vântului intră în vigoare sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20:00, și este valabil până duminică, 14 septembrie. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vizează și zona de sud a județului Sibiu, în special regiunea montană.

ANM anunță cod galben de vânt puternic în sudul județului Sibiu. Potrivit meteorologilor, în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge viteze de 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla cu putere, ajungând chiar la 80–90 km/h.

Zonele montane din sudul județului Sibiu – inclusiv masivele Făgăraș și Lotru – se află printre cele afectate de acest fenomen. Autoritățile recomandă prudență celor care intenționează să urce pe munte în această perioadă, din cauza condițiilor meteo dificile.