csc șelimbăr pierde la buzău. are 6 eșecuri cosecutive

CSC Șelimbăr a suferit al șaselea eșec consecutiv în Liga 2, după ce a cedat sâmbătă la Buzău, 0-1 cu Metalul.

Antrenorul șelimbărenilor, Eugen Beza a mizat din startul jocului de la Buzău și pe doi dintre jucători nou-veniți, fundașul Wiktorsky și atacantul A. Șerban.

Buzoienii au deschis scorul în minutul 18 prin Saim Tudor, care a transformat un penalty. Metalul a dominat prima repriză, în care sibienii au fost anoști în atac.

În repriza secundă, Șelimbăr a controlat mai mult jocul, a avut câteva șanse bune de egalare, dar s-a lovit de opoziția portarului gazdelor. Prima ocazie a „călăreților roșii” a venit în minutul 47, la o incursiune a lui Luca în careul alb-albastru, finalizată cu un șut pe lângă.

În minutul 75, buzoienii au trimis mingea în bară prin Dumitrache, scăpat singur spre poarta lui Măluțan. Bucuroiu a fost aproape de egalare în minutul 83, a tras din 6 metri, dar portarul buzoian Dinu a salvat miraculos.

S-a terminat 1-0 pentru Metalul și astfel CSC Șelimbăr a suferit a șasea înfrângere din tot atâtea partide disputate.

Fără punct după șase etape din Liga 2, ”călăreții roșii” sunt penultimii în clasament, pentru că Olimpia Satu Mare are golaveraj mai slab.

În runda următoare din eșalonul secund, CSC Șelimbăr joacă la Cisnădie chiar cu Olimpia Satu Mare, într-un adevărat derby al suferinței.

CSC 1599 Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Natea, Wiktorski, S. Șerban – Al. Luca, Boboc – Lenghel, Bucuroiu, P. Petrescu – A. Șerban (Jurj 46). Antrenor: Eugen Beza