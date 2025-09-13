csu sibiu pierde amicalul cu csm ploiești. duminică joacă cu dinamo

Echipa de baschet CSU Sibiu a pierdut sâmbătă primul amical disputat la Ploiești, 79-89 cu CSM.

După ce au triumfat la Memorialul Tordai, sibienii au continuat pregătirea la Ploiești, unde și-au programat două amicale.

Sâmbătă, în meciul contra gazdelor de la CSM, CSU a câștigat doar un sfert, astfel că la final a cedat clar, 79-89 (39-45). Prahovenii s-au desprins în ultimul sfert, adjudecat cu 26-17.

De la CSU, Andreas Blidaru a fost cel mai bun marcator, cu 17 puncte. Eduard Roschnafsky a marcat 15 puncte, iar Elias Drăgan 11 puncte.

Tot la Ploiești, echipa pregătitiă de Geert Hammink joacă duminică, 14 septembrie, cu Dinamo București.

Pe 18 septembrie, CSU va disputa un alt amical, la Brașov, cu Corona.

În prima rundă din Liga Națională, pe 1 octombrie, Sibiul se va deplasa la Pitești, pentru disputa cu FC Argeș.