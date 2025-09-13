e gata cu curtean: acs mediaș a rămas fără antrenor

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș 2022 a anunțat sâmbătă despărțirea de antrenorul Alexandru Curtean (38 ani). După startul modest de sezon al medieșenilor în Liga 3, clubul a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Alexandu Curtean, cel care peluase banca tehnică a echipei în urmă cu un an. ACS Mediș a avut evoluții modeste în play-off-ul sezonului trecut, apoi a dezamăgit și în startul acestei stagiuni, în care a pierdut ambele jocuri de pe teren propriu, fiind clar că echipa nu e pe direcția bună. ”Clubul nostru, ACS Mediaș și Alexandru Curtean au ajuns de comun acord în privința rezilierii contractului. Îi mulțumim pentru aportul pe care l-a avut în dezvoltarea clubului nostru și îi urăm mult succes în carieră. În perioada următoare, de pregătirea echipei, se vor ocupa Dorin Roșca și Doru Dudiță” a anunțat sâmbătă clubul de pe malul Târnavei Mari.

Sibianul Alex Curtean a jucat la Gaz Metan în perioada 2009-2012 și în 2014-2015, dar și la FC Hermannstadt în sezonul 2018-2019 și Șelimbăr în 2019-2022. Pe scena primului eșalon, Curtean a bifat nu mai puțin de 188 de meciuri și 23 de goluri, a câștigat Cupa și Supercupa României cu Dinamo în 2012 și are meciuri și în cupele europene.

S-a retras de pe teren în vara lui 2023 de la Corvinul, după care a venit ca director sportiv la ACS Mediaș, iar din 2024 a trecut în postura de antrenor principal.

Dorin Roșca și Doru Dudiță fac parte din staff-ul medieșenilor încă de când echipa era în Liga 4.