popa jonatan eroul de pe dn1. a salvat vieți într-un accident grav între o mașină și un microbuz

Pompierii reprezintă o forță de încredere pentru comunități, fie că acționează pe teritoriul țării sau în misiuni internaționale – este mesajul transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), cu ocazia Zilei Pompierilor din România, marcată anual pe 13 septembrie.

La Sibiu, vineri, 12 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu a organizat o ceremonie militară dedicată acestei zile. În cadrul evenimentului, plutonierul Popa Jonatan a fost desemnat „Pompierul Anului 2025”, în semn de recunoaștere pentru curajul și implicarea sa exemplară.

Intervenții prompte la accidente grave

Absolvent al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, promoția 2020, plutonierul Popa este în prezent comandant de echipaj și conducător de autospeciale. De-a lungul carierei sale, s-a remarcat prin profesionalismul constant și prin prezența la unele dintre cele mai dificile intervenții ale anului.

Un exemplu este accidentul grav produs pe DN1, în apropiere de Avrig, în care au fost implicate 11 persoane. Un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz în care se aflau 8 pasageri, iar în urma impactului, 3 oameni au ajuns la spital. Intervenția rapidă a echipajului coordonat de Popa Jonatan a contribuit decisiv la stabilizarea situației și la salvarea victimelor.

De altfel, două dintre misiunile în care a fost implicat au impus activarea Planului Roșu de Intervenție – o mobilizare specială în cazurile cu multiple victime. Promptitudinea, calmul și experiența plutonierului sibian au fost esențiale în gestionarea acestor situații limită.

Mesajul DSU: „O zi dedicată recunoștinței”

Într-o postare publică, Departamentul pentru Situații de Urgență și-a exprimat recunoștința față de pompierii români:

„Astăzi, 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România. Este o zi dedicată recunoștinței, pentru curajul și sacrificiul de care dau dovadă în fiecare zi, în slujba comunității.

Misiunea de a salva vieți și bunuri este o constantă, indiferent de costumul pe care îl poartă un pompier. Activitatea lor este una dintre cele mai complexe, iar misiunile sunt mereu diferite. Fie că vorbim despre stingerea incendiilor, despre descarcerare, despre salvarea din medii periculoase, despre prevenire, ori despre intervenții în cazul inundațiilor, cutremurelor sau calamităților, pompierii sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei.”