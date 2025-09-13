remiză cu multe goluri pentru inter sibiu în deplasarea de la dăești

Inter Sibiu a remizat sâmbătă, scor 2-2 la Dăești, cu Viitorul, în etapa a III-a a sezonului regular din Liga 3.
Sibienii au condus de două ori la Dăești, dar nu au reușit să câștige. Inter a avut 2-1 la pauză, după reușitele lui Bârză în minutul 4 și Mercioiu în minutul 19.
Vâlcenii au reușit să egaleze în minutul 70, după ce Inter nu a reușit să păstreze ritmul bun din prima repriză. S-a terminat 2-2, astfel că Inter a scăpat printre degete două puncte pe terenul ultimei clasate.
Cu 4 puncte din 3 jocuri în Seria 6, Inter este pe locul 5. Pentru echipa pregătită de Călin Moldovan urmează o deplasare la Tg. Jiu, contra echipei CSM.
