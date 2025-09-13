restricții, sâmbătă, pe valea oltului. se lucrează pe mai multe sectoare

Șoferii care tranzitează Valea Oltului sunt rugați să manifeste răbdare și atenție, având în vedere că sâmbătă, 13 septembrie, se execută mai multe lucrări pe drumurile naționale din zonă. Intervențiile vizează mai multe sectoare din județele Sibiu și Vâlcea, iar circulația rutieră va fi restricționată temporar.

Mai multe lucrări se execută sâmbătă, pe Valea Oltului. Zonele vizate sunt în extravilanul localității Călimănești, în localitatea Balota și pe raza localităților Popești -Blidari.

Pe sectorul de drum DN 7 km 199+110 – km 199+410, în extravilanul localității Calimanesti se executa lucrări de punere in siguranța versanți între orele 07:00 – 18:00. În intervalul orar 08:00 – 16:00 circulația rutieră se închide/deschide în reprize de max.15 minute, iar în rest circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 cale dirijată de piloți de circulație.

De asemenea, pe sectorul de drum DN 7 km 224+400 – km 224+600 pe raza localității Balota se executa lucrări de punere în siguranță versanți între orele 07:00 – 18:00. În intervalul orar 08:00 – 16:00 circulația rutieră se închide/deschide în reprize de max.15 minute, iar în rest circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație.

Și pe sectorul de drum DN 73C km 62+000 – 66+000 pe raza localitățiilor Popesti – Blidari se lucrează la reparații asfaltice între orele 08:00 – 18:00. Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație.