"uneori e joc, alteori e vindecare" – drama squad, locul din sibiu unde copiii "înfloresc" prin teatru

În Sibiu, există un spațiu în care copiii nu vin doar să învețe să joace roluri, ci să descopere cine sunt cu adevărat. Acest loc se numește Drama Squad, iar în spatele ei se află Teodora Tiriba, cunoscută prietenilor și cursanților drept Tui. Povestea ei este una despre curaj, imaginație și credința că teatrul poate fi mai mult decât artă – poate fi transformare.

Tui a crescut înconjurată de natură, cu prieteni, dar și cu o sete de aventură: „Am fost genul de copil care voia să se cațere în cei mai înalți copaci. Nu pot spune că eram timidă, poate ușor retrasă pe alocuri, dar ceilalți copii mă alegeau mereu în poziții de lider, chestie pe care nu mi-o doream în mod special.”

Prima întâlnire cu teatrul

Atracția pentru creativitate i-a marcat copilăria. Primele cursuri de actorie au venit în clasa a VI-a, la Palatul Copiilor, iar în liceu, implicarea în evenimentele teatrale și voluntariatul la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu au consolidat legătura ei cu scena: „Nu-mi amintesc să fi avut un moment în care să zic «da, asta e». Pur și simplu teatrul m-a atras și m-a ținut aproape.”

Decizia de a urma UNATC București a fost un pas firesc, chiar dacă drumurile alternative, precum Facultatea de Fizică, erau la fel de tentante. „Legile fizicii sunt cele care sunt și sunt stabilite deja, dar cred că la teatru le putem testa și ne putem juca mai mult cu ele. De asta m-a atras mereu arta suprarealistă.”

După anii plini de repetiții, petrecuți în sălile de teatru, Tui a simțit că are nevoie de o pauză. Pentru ea, însă, acasă a fost dintotdeauna aici, În Sibiu. Întoarsă la rădăcini, a redescoperit teatrul dintr-o perspectivă neașteptată: prin ochii copiilor.

Descoperirea pasiunii pentru copii

„În facultate refuzasem modulul pedagogic, convinsă că nu voi lucra niciodată cu copii. Dar când am avut șansa să lucrez cu ei, mi-am dat seama că e o muncă pe care o fac cu foarte mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere, poate.”

Din pasiunea pentru teatru și bucuria de a lucra cu copii s-a născut Drama Squad, un spațiu dedicat copiilor și adolescenților, unde teatrul devine mai mult decât o artă – devine un limbaj al emoțiilor și al conexiunii.

Cursurile Drama Squad merg dincolo de exercițiile de dicție sau învățarea unui text. Ele devin un spațiu de transformare interioară, în care copiii învață să-și recunoască și să-și gestioneze emoțiile, să aibă încredere în sine și să lucreze în echipă.

Fiecare atelier include jocuri, exerciții de expresie și repetiții, adaptate nevoilor grupului, astfel încât copiii să plece acasă conștienți de abilitățile lor și încurajați să fie ei înșiși. „Teatrul e și un limbaj de conexiune – nu doar între copil și sinele lui, ci și între copil și lume. Uneori e joc, alteori e vindecare, alteori e revoltă. Dar e întotdeauna viu.”

Transformările nu întârzie să apară. „Cea mai emoționantă este cazul unei fetițe care a venit timidă la 9 ani. Acum, patru ani mai târziu, este un lider nu doar la teatru, ci și la școală. Și-a dezvoltat creativitatea, încrederea și empatia, păstrând în același timp blândețea.”

Pentru Tui, fiecare atelier este o întâlnire reală, un exercițiu de empatie și prezență: „Văd teatrul ca pe o oglindă blândă: le arată copiilor cine sunt, ce simt, ce visează – iar apoi le dă curajul să-și asume toate astea.”

Privind spre viitor, Teodora își imaginează Drama Squad ca o pepinieră de tineri artiști care vor urca pe scenă cu prospețimea, curajul și bucuria lor autentică. Un loc recunoscut nu doar în Sibiu, ci și dincolo de granițe – un loc în care teatrul și curajul copiilor se întâlnesc pentru a schimba lumea.