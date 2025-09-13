victorii pe linie pentru gazde în superliga sibiu. agnita, scorul etapei
Foto: AFC Agnita

Gazdele s-au impus în toate cele cinci jocuri din etapa a II-a a Superligii Sibiu. Agnita, Păltiniș și Bradu sunt singurele echipe cu punctaj maxim. 

FC Agnita a defilat vineri, pe teren propriu, 11-0 cu FC Tălmaciu. Au punctat Fising (4), S. Bîrsan (3), Oana (3) și Birtalan. Echipa condusă de Ciprian Țăruș are ca obiectiv clar câștigarea titlului județean și promovarea în Liga 3.

ACS Păltiniș Rășinari a avut de furcă sâmbătă pe teren prorpiu cu Interstar Sibiu, gazdele reușind să câștige cu 2-1. Echipa lui Dragoș Năstase are și ea punctaj maxim și este una din pretendentele la cîștigarea titlului județean.

O altă favorită la play-off, CS Bradu s-a impus pe teren propriu, 2-1 (1-1) cu Alma Sibiu. Oaspeții au fost aproape de egalare pe final, dar s-au lovit de portarul gazdelor.

Cel mai atractiv joc al rundei de Superliga a fost la terenul Alma, unde Arsenal a câștigat în ultimele secunde disputa cu Avrig, scor 2-1. Oaspeții au condus la pauză, iar în repriza secundă au ratat și un penalty.

Pe terenul sintetic CFR, Voința Sibiu a câștigat destul de greu, 3-2 în meciul cu CS Săliște.

Interstar, Alma și Săliște nu au niciun punct după primele două runde de Superliga.

