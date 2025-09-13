zâmbete, biciclete și înghețată pe malul cibinului: sibienii au pedalat în familie la cibin bike day / foto video

Zeci de sibieni s-au alăturat sâmbătă inițiativei Cibin Bike Day, un eveniment dedicat mersului pe bicicletă și petrecerii timpului în familie, organizat în zona de relaxare de lângă podul Maria Tereza, pe malul Cibinului.

Evenimentul a început în jurul orei 10:00 și se desfășoară până seara, în jurul orei 22:00, oferind o gamă variată de activități pentru toate vârstele: ateliere creative, jocuri, zone de relaxare, punct gastronomic, târg de biciclete, muzică cu DJ, vânătoare de comori, dar și alte surprize pregătite de organizatori.

Atmosfera a fost una relaxată, plină de veselie și zâmbete, pe pista de biciclete de lângă Cibin. Părinții s-au bucurat de o bere artizanală în timp ce copiii au savurat înghețată și au pedalat împreună cu cei mari.

„Scopul inițiativei este să promovăm mersul pe bicicletă și să ne bucurăm de infrastructura pe care o avem în Sibiu. Ne dorim să construim o comunitate în jurul bicicletei – cu familii, activități pentru copii, dans, muzică. Ne așteptăm la aproximativ 1.000 de persoane, așa cum a fost și la prima ediție, anul trecut. Pe viitor vrem să ne axăm mai mult pe această zonă, dar vom vedea cum evoluează”, a declarat Bianca Cristea, organizator Cibin Bike Day.

Participanții s-au arătat încântați de eveniment și de inițiativă. „M-am plimbat prin oraș, am trecut pe aici și am văzut standurile. Am hotărât să mă opresc. E ceva frumos. Cred că ar trebui organizate mai des astfel de evenimente. Oamenii ar trebui să meargă mai mult cu bicicleta. Eu m-am apucat recent și am realizat cât de ușor poți traversa orașul. Copiii care vor să meargă la școală pe bicicletă ar trebui să fie echipați și, poate, însoțiți de părinți la început”, a spus Dragoș, unul dintre vizitatori.

Copiii s-au bucurat și ei de muzică și înghețată. „E foarte frumos. Îmi place să mă plimb cu bicicleta”, a spus Rena, unul dintre cei mai mici participanți la eveniment.

Evenimentul a ajuns anul acesta la a doua ediție și este organizat de Asociația Activfam, cu sprijinul Primăriei Sibiu, prin Agenda Comunității 2025.