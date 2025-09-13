ziua pompierilor, marcată de isu sibiu: „dăm tot ce avem mai bun”

Cu ocazia Zilei Pompierilor din România, marcată în fiecare an pe 13 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a transmis un mesaj profund și emoționant dedicat comunității pe care o servește zi de zi.

ISU Sibiu a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Pompierilor din România. „Astăzi nu e doar despre noi, pompierii. Astăzi e despre voi – oamenii pentru care răspundem prezent în fiecare zi, indiferent de oră, vreme sau greutăți”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu pe pagina oficială de Facebook.

În mesaj, pompierii subliniază că nu își aleg misiunile, dar aleg întotdeauna să fie prezenți – fie că este vorba de incendii, inundații, accidente sau alte situații de urgență. „Pentru cel prins între flăcări sau în mijlocul apei, pentru copiii care au nevoie de o mână sigură, pentru bunicii care așteaptă salvarea, pentru fiecare suflet care strigă după ajutor.”

Reprezentanții ISU spun că fiecare intervenție este abordată cu gândul că în fața lor ar putea fi chiar familia lor, iar acest lucru îi motivează să dea mereu tot ce au mai bun: curaj, putere, speranță. „Mulțumim că aveți încredere în noi. Mulțumim pentru fiecare privire, pentru fiecare «Doamne-ajută», pentru fiecare zâmbet de după furtună.”

Mesajul se încheie cu o urare dedicată tuturor pompierilor, activi sau retrași, din întreaga țară: „Pentru voi suntem aici. Și vom fi mereu. La mulți ani, pompieri!”