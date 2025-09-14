accidentat grav pe transfăgărășan. un motociclist a intrat într-o bornă

Un motociclist a fost transportat la spital după ce a intrat cu motocicleta într-o bornă pe Transfăgărășan.



“În această seară polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs pe DN 7C, în zona Bâlea Lac, pe Transfăgărășan.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o motocicletă pe DN 7C, spre Sibiu, la km 120 un bărbat în vârstă de 28 de ani, din județul Vâlcea, din cauze care urmează a se stabili a pierdut controlul direcției de deplasare, a lovit o bornă kilometrică și a căzut pe carosabil.

În urma accidentului bărbatul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

Reamintim conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, mai ales în condiții de carosabil umed, când timpii și distanța de frânare cresc.

Fără mari probleme de trafic în zonă”, a transmis Ipj Sibiu.

ISU Sibiu a fost solicitat să intervină pe DN7C – pe Transfăgărășan în zona Bâlea pentru a acorda asistență medicală unui motociclist rănit. La fața locului s-au deplasat două echipaje SMURD dintre care unul cu medic. În sprijinul echipajelor de la ISU Sibiu au intervenit și salvamontiștii sibieni și un echipaj SMURD de la ISU Argeș, pentru a acorda primul ajutor până la sosirea medicului.

Tânărul în vârstă de 28 de ani, a suferit multiple traumatisme grave la membrele inferioare și un traumatism toracic. Acesta este transportat de echipajul SMURD cu medic la UPU Sibiu, conștient”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.