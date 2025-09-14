csu sibiu învinsă și în amicalul cu dinamo bucurești

CSU Sibiu a pierdut duminicÄ jocul amical disputat la PloieÈti, contra lui Dinamo BucureÈti, scor 80-88. Sibienii Èi-au ajudecat doar primul sfert al jocului de verificare cu Dinamo, cu 30-25. Echipa din CapitalÄ s-a impus în al doilea sfert la limitÄ, cu 24-23. Dinamo a fÄcut diferenÈa în al treilea sfert, pe care Èi l-a ajudecat cu 18-8. ”Câinii roÈii” au fost în control Èi în ultimul sfert Èi s-au impus la final cu 88-80.

De la sibieni au lipsit duminicÄ Filip Adamovic Èi Zetos Anastasios, din cauza unor mici accidentÄri.