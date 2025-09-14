doi jucători pregătiți să debuteze la fc hermannstadt. măldărășanu vrea să mizeze pe ei cu slobozia / video

FC Hermannstadt vizează victoria în meciul de luni (0ra 18.00), pe pe Municipal, cu Unirea Slobozia, în runda a noua a Superligii.

După opt etape, FC Hermannstadt este pe locul 11 în Superliga, cu 7 puncte, în timp ce Slobozia este pe 9, cu 11 puncte. Deși sibienii sunt favoriți pe teren propriu, jocul cu Slobozia nu va fi deloc facil, oaspeții având evoluții mult peste sezonul trecut.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Venim după o întrerupere, toți antrenorii ne dorim să punem la punct problemele, să refacem anumiți jucători, să integrăm jucătorii care au venit mai târziu. Nu poți ști niciodată dupăo întrerupere cum vei fi la primul meci. Pentru noi este foarte important să câștigăm, avem nevoie de 3 puncte. Chiar dacă în general pun accent pe evoluția echipei, luni vreau să mă focusez în special pe cele trei puncte, dacă va fi și un joc bun ca spectacol, cu atât mai bine. Suntem conștienți că Slobozia a început bine, mai bine ca noi, este foarte bine organizată defensiv și arată mai bine decât sezonul trecut” a anunțat antrenorul Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt a profitat de pauza competițională și a rezolvat problemele cu jucătorii care erau indisponibili, așa că propune și trei debuturi pentru jocul cu Unirea Slobozia. Brazilianul Jair este legitimat, iar atacantul Marko Gjorgjievski și mijlocașul stânga Ioan Bârstan au venit la Sibiu de câteva zile. În plus, cipriotul Karo este și el refăcut după problemele medicale avute. În schimb, Balaure a devenit indisponibil circa șase luni, după ce a suferit o ruptură de ligamente în amicalul din pauza competițională, cu CSC Șelimbăr.

”Am completat lotul cu Bârstan, pe poziția de Under îi mai avem pe postul acela pe Ciubotaru și Stancu, zic eu că suntem bine. Tot căutam atacant, l-am adus pe Gjorgjievski, în care am încredere foarte mare, el a luat deja pulsul campionatului nostru. Avem patr atacanți, sper să fim inspirați în a îi folosi și a îi roti, așa am făcut și sezonul trecut. Important e ca ei să fie eficienți, noi acolo am suferit, la goluri, am avut multe ocazii, asta nu înseamnă că atacanții sunt de vină. Jair și Karo vor fi și ei în lot, la brazilian s-a rezolvat problema cu actele, vacanța a fost mare, va trebuie să îl intregrăm, o luăm pas cu pas. Karo a jucat doar două meciuri în șase luni, a apărut și accidentarea după jocul cu UTA, nu e încă bine fizic, trebuie să îi dăm minute, ușor, ușor. Suntem supărați că l-am pierdut pe Balaure, toată lumea trebie să fie alături de el, nu este ușor, mai ales în perioada de recuperare, are nevoie de suportul nostru” a mai spus Măldărășanu.

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Biceanu (Kujabi), Ivanov, Albu – Chițu (Buș), Neguț

Antrenor: Marius Măldărășanu