La Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, istoria nu este doar o materie, ci o pasiune vie, împărtășită deopotrivă de elevi și profesori. Între 12 și 14 septembrie 2025, această pasiune s-a transformat într-un proiect: „Patrimoniu și Arhitectură. Ferestre către trecut, Uși către viitor”, desfășurat în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.
Elevii, coordonați de profesorul Dorin Florea, au avut ocazia de a pătrunde în profunzimea istoriei locale sub îndrumarea domnului Dan Nanu, istoric, jurnalist și director al Direcției Județene pentru Cultură și Muzeu. Împreună, au explorat poveștile, simbolurile și arhitectura orașului – adevăratul „oraș-mamă”, cum a fost numit în cadrul activităților.
Evenimentul s-a desfășurat în spiritul temei alese pentru anul 2025 de către Consiliul Europei. „Patrimoniu arhitectural – Ferestre către trecut, uși către viitor”,
un demers ce subliniază nevoia de valorizare, protecție și transmitere a patrimoniului cultural în contextul provocărilor actuale.
Obiectivele proiectului au fost aliniate la direcțiile strategice stabilite la nivel european: creșterea gradului de conștientizare privind bogăția și diversitatea culturală a Europei, stimularea aprecierii mozaicului cultural european, într-un climat de toleranță și dialog, combaterea rasismului și xenofobiei prin cunoaștere și educație, informarea opiniei publice și a decidenților politici despre necesitatea protejării patrimoniului, invitarea cetățenilor europeni la reflecție asupra valorilor comune, într-o perioadă marcată de schimbări sociale și economice.
Ultima oră
- Tinere hărțuite de ciobani și câini de stână agresivi la un refugiu din Munții Făgăraș 13 minute ago
- Elevii de la Goga au descoperit istoria Sibiului pas cu pas, într-un proiect dedicat patrimoniului european 2 ore ago
- Obiceiuri și tradiții de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce nu se face în 14 septembrie 2 ore ago
- Bombă la ACS Mediaș. Cristi Pustai e noul antrenor al echipei 13 ore ago
- Remiză cu multe goluri pentru Inter Sibiu în deplasarea de la Dăești 15 ore ago