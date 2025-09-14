elevii de la goga au descoperit istoria sibiului pas cu pas, într-un proiect dedicat patrimoniului european

La Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, istoria nu este doar o materie, ci o pasiune vie, împărtășită deopotrivă de elevi și profesori. Între 12 și 14 septembrie 2025, această pasiune s-a transformat într-un proiect: „Patrimoniu și Arhitectură. Ferestre către trecut, Uși către viitor”, desfășurat în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Elevii, coordonați de profesorul Dorin Florea, au avut ocazia de a pătrunde în profunzimea istoriei locale sub îndrumarea domnului Dan Nanu, istoric, jurnalist și director al Direcției Județene pentru Cultură și Muzeu. Împreună, au explorat poveștile, simbolurile și arhitectura orașului – adevăratul „oraș-mamă”, cum a fost numit în cadrul activităților.

Evenimentul s-a desfășurat în spiritul temei alese pentru anul 2025 de către Consiliul Europei. „Patrimoniu arhitectural – Ferestre către trecut, uși către viitor”,

un demers ce subliniază nevoia de valorizare, protecție și transmitere a patrimoniului cultural în contextul provocărilor actuale.

Obiectivele proiectului au fost aliniate la direcțiile strategice stabilite la nivel european: creșterea gradului de conștientizare privind bogăția și diversitatea culturală a Europei, stimularea aprecierii mozaicului cultural european, într-un climat de toleranță și dialog, combaterea rasismului și xenofobiei prin cunoaștere și educație, informarea opiniei publice și a decidenților politici despre necesitatea protejării patrimoniului, invitarea cetățenilor europeni la reflecție asupra valorilor comune, într-o perioadă marcată de schimbări sociale și economice.

