incendiu puternic lângă o stână, la aciliu/ video

Un incendiu a izbucnit duminică lângă o stână din localitatea Aciliu, ce aparține orașului Săliște, în județul Sibiu. Este vorba despre un incendiu de vegetație.

Două echipaje de pompieri au fost trimise de urgență la fața locului pentru a stinge flăcările. Intervenția este în desfășurare, iar până în acest moment nu au fost raportate victime. „Două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD au intervenit de urgență în extravilanul localității Aciliu pentru stingerea unui incendiu”, a transmis ISU Sibiu.

„La fața locului pompierii au constatat ca ardea generalizat o rulotă, în apropiere fiind o stână. Incendiul a afectat și vegetația uscată din jur, pe o suprafață de aproximativ 150 mp. Din fericire nu sunt victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.