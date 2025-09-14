start bun pentru măgura cisnădie în divizia a. o jucătoare a marcat 12 goluri la debut

Echipa de handbal feminin Măgura Cisnădie a debutat cu dreptul în Divizia A, reușind duminică un succes clar pe teren propriu, scor 34-24 cu Universitatea de Vest din Timișoara.

Fetele antrenate de Alexandru Weber și Bogdan Nițu au câștigat clar duminică, la Cisnădie, contra Universității de Vest din Timișoara, scor 34-25 (16-12).

Cisnădie a condus pe tot parcursul meciului și după 9 minute avea 9-4. Timișoara a mai echilibrat jocul, iar la pauză Măgura conducea cu 16-12.

Oaspetele au fost în meci până în minutul 39, când tabela arăta 21-18. Măgura s-a distanțat apoi și a câștigat detașat, scor 34-25.

Cea mai bună jucătoare a Măgurii a fost extrema stângă Patricia Tâmplaru, autoare a nu mai puțin de 12 goluri.

Cu un buget drastic redus față de anii trecuți, echipa cisnădiană s-a retras în vară din Liga Națională și s-a înscris la startul Diviziei A, unde are ca obiectiv participarea la barajele de promovare.

MĂGURA: Ilie, Dumitriu – Tâmplaru 12, Toth 6, An. Dina 5, Ghinea 3, Macovei 2, Poplăcean 2, Brumaru 2, Onofrei 1, Tomescu 1, Cioroianu, Paraschiv, Blejuscă, Postolache, Al. Dina.