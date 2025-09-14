start ratat în liga 2 pentru fetele de la fc hermannstadt. au pierdut la timișoara

Echipa de fete FC Hermannstadt a pierdut primul joc oficial al sezonului în Liga 2, 1-3 în deplasare cu Roma Florin Pădurean.

Retrogradate sezonul trecut din Superliga, fetele de la FC Hermannstadt au luat startul la noul sezon al Ligii 2.

Echipa pregătită de Dan Călinescu a evoluat duminică pe Stadionul ”Textila” din Timișoara, contra celor de la Roma Florin Pădurean, în primul joc din Seria 2 a eșalonului secund.

Timișorencele s-au impus cu 3-1 (2-0), golul sibiencelor fiind reușit în repriza secundă de Raluca Dinescu.

Primul meci oficial acasă pentru jucătoarele de la FC Hermannstadt este programat duminică, 21 septembrie, de la ora 11.00, pe Stadionul Măgura Cisnădie, cu ASA Tg. Mureș.