tinere hărțuite de ciobani și câini de stână agresivi la un refugiu din munții făgăraș

Munții Făgăraș, una dintre cele mai frecventate destinații montane din România, a fost recent scena unei experiențe traumatizante pentru un grup de tinere drumețe. Incidentul a fost relatat de o tânără pe grupul de Facebook „Nu sunt singur pe munte”

Potrivit relatării postate de una dintre tinere, grupul a înnoptat la Refugiul Fereastra Mică a Sâmbetei, iar dimineața următoare a fost întâmpinat de doi ciobani cu un comportament agresiv și intimidant. Fetele susțin că bărbații au încercat să le rețină în refugiu sub pretexte absurde.

„Soarele răsare de la 6, acum e 8, asta e ora să plecați în creastă? Noi mai stăm vreo oră-două pe aici și câinii noștri mușcă. I-au mușcat și pe alții zilele trecute. Nu aveți decât să așteptați în refugiu până coboară oile”, relatează tânăra în postare.

Mai mult, ciobanii ar fi făcut remarci deplasate cu tentă sexuală și nu au intervenit în momentul în care câinii de stână – aproximativ 8 la număr – s-au repezit către drumețe. Una dintre fete a reușit să se apere cu bețele de trekking, iar întregul grup s-a mobilizat, echipat cu spray-uri lacrimogene, reușind în cele din urmă să se îndepărteze în siguranță.

„După un schimb dur de replici și amenințări cu sunat la Poliție, ne-am grupat și cu spray-urile în mâini am reușit să plecăm. Din fericire, nu a fost nevoie să le folosim”, a spus aceasta.

Tânăra consideră că astfel de persoane sunt periculoase, mai ales că sunt și fete singure care merg pe respectivul traseu montan. „Mă înfioară gândul că mai sunt și fete care merg singure pe munte, ori alte persoane mai vulnerabile”, a scris autoarea postării.