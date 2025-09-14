transporturi agabaritice, duminică, pe mai multe străzi din județul sibiu

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de duminică după-amiază, un număr de 19 transporturi agabaritice se vor deplasa pe mai multe trasee. Acestea vor tranzita și drumuri din județul Sibiu.

Port Agigea – DN39A – DN39 – DN38 – DN3 – DN2A – DN2 – DN2B – INT DN2B-DJ203D, Buzău; 2 transporturi formate din câte un camion cu lățimea de 6,03 metri, lungimi de 49,5 – 63 metri, înălțimea de 6,26 metri și mase totale de 144,03 – 155,05 tone

INT DNA1SB-DJ106 – INT DN1-DJ106D – A1 – Boița, județul Sibiu; 11 transporturi formate din câte un camion cu lungimea de 48 metri și mase totale de 116,12 – 116,30 tone;

Depozit Buzău – DN2B – DJ203D Smeeni, județul Buzău; 4 transporturi formate din câte un camion cu lungimi de 46 – 93 metri, înălțimea de 5,10 metri și mase totale de 83 – 117,30 tone;

Port Agigea – DN39A – DN39 – A4 – DN2A – DN2 – DN2B – INT DN2B-DJ203D; un transport format dintr-un camion cu masa totală de 100 tone;

Port Damen Galați – DN2B – DN26 – DN24D localitatea Cuca, județul Galați; un transport format dintr-un camion cu masa totală de 150,60 tone.

Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.