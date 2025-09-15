abonamente csu sibiu: ultimele zile pentru reduceri și beneficii speciale

Campania de abonamente CSU Sibiu pentru sezonul 2025–2026 se apropie de final. Fanii galben-albaștri mai au la dispoziție doar câteva zile, până pe 19 septembrie 2025, pentru a-și achiziționa abonamentul și a fi parte din atmosfera unică din Sala Transilvania.

Abonamentul de sezon garantează acces la toate meciurile oficiale disputate pe teren propriu de CSU Sibiu în Liga Națională și Cupa României, loc rezervat în tribune și numeroase beneficii oferite de partenerii clubului.

Prețuri abonamente:

Sector A/B – 340 RON (Studenți/Pensionari: 250 RON)

Sector C/D – 440 RON

Pachete Family:



Disponibile pentru diverse configurații, cu prețuri între 415 RON și 990 RON, exclusiv la casierie, în baza documentelor justificative.

Beneficii pentru abonați:



Reducerile oferite de partenerii clubului includ:

ARIA – până la 20% reducere la intrare și abonamente

CineGold – bilete la preț unic de 25 RON (cu excepția avanpremierelor)

Iaconi Dental – consultație gratuită și reduceri la tratamente

Venom Karting – reducere 10% la experiențe de karting

Andu Sport – 10% reducere la produsele din categoria BC CSU Sibiu de pe andusports.com

CSU Sibiu – 10% reducere la noile abonamente pentru cei care au achiziționat membership Golden Wings

Cum poți cumpăra:

Online: https://www.bilete.ro/abonamente-csu-sibiu/

La casieria clubului (Strada Rennes nr. 2, Sibiu)

Program rămas până la încheierea campaniei: 15–17 septembrie: 11:00–19:00



Informații suplimentare:



Detalii complete despre abonamente, prețuri și beneficii: www.csusibiu.ro/abonamente