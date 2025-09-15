accident cu 3 mașini pe dn1 la bradu

Un accident rutier s-a produs luni dimineața pe DN1 în zona localității Bradu. Traficul a fost blocat pe sensul spre Sibiu.
UPDATE
În urma evaluării medicale, cele cinci persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit primelor informații, este vorba despre o coliziune între 3 mașini. „Traficul este blocat pe sensul Brașov – Sibiu, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate 3 autovehicule”, anunță IPJ Sibiu.
ISU Sibiu intervine la fața locului cu un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de primă intervenție și una de stingere. De asemenea intervine și o ambulanță SAJ.
Misiunea este în desfășurare la ora 08:10. Revenim cu detalii!
