accident cu 3 mașini pe dn1 la bradu

Un accident rutier s-a produs luni dimineața pe DN1 în zona localității Bradu. Traficul a fost blocat pe sensul spre Sibiu.

UPDATE

În urma evaluării medicale, cele cinci persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, este vorba despre o coliziune între 3 mașini. „Traficul este blocat pe sensul Brașov – Sibiu, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate 3 autovehicule”, anunță IPJ Sibiu.

ISU Sibiu intervine la fața locului cu un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de primă intervenție și una de stingere. De asemenea intervine și o ambulanță SAJ.

Misiunea este în desfășurare la ora 08:10. Revenim cu detalii!