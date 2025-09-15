accident pe autostradă între boița și tălmaciu. trafic blocat

Traficul este blocat, luni după-amiază, pe autostrada A1, între Boița și Tălmaciu, în urma unui accident rutier.

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs pe A1, la km. 228, între Boița și Tălmaciu. În eveniment este implicată o autoutilitară care tracta o rulotă, conform reprezentanților IPJ Sibiu.

La fața locului au fos mobilizate un echipaj SMURD și o autospecială de stingere.

Traficul rutier este blocat total pe sensul de mers Boița – Sibiu. Misiunea este în desfășurare, revenim cu detalii!

foto: arhivă