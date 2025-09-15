accident pe bulevardul vasile milea. o motociclistă a ajuns la spital

Un accident a avut loc luni după amiază pe Bulevardul Vasile Milea. În urmă impactului o motociclistă a ajuns la spital.



Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs în municipiul Sibiu, pe Bulevardul Vasile Milea.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Vasile Milea, dinspre Șelimbăr spre Sibiu, un sibian în vârstă de 34 de ani ar fi efectuat virajul la stânga fără să acorde prioritate și a acroșat o motocicletă condusă pe sensul opus de mers, de către o sibianca în vârstă de 29 de ani.

În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale, fiind transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

Fără mari probleme de trafic în zonă, potrivit Ipj Sibiu.

Un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit de urgență pe Bulevardul Vasile Milea la un accident rutier în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

Motociclista, o femeie în vârstă de 29 de ani a suferit un traumatism la mâna și a fost transportată la UPU Sibiu conștientă.