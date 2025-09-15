alarmant: alt val de șoferi beți sau fără permis, prinși în weekend la volan județul sibiu

În acest weekend, polițiștii sibieni au desfășurat 27 de acțiuni punctuale și au intervenit la 223 de evenimente, dintre care 155 sesizate prin apel 112. Pe linie rutieră, au fost constatate 17 infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute 38 de permise de conducere, dintre care 11 pentru conducerea sub influența alcoolului, iar 32 de certificate de înmatriculare au fost retrase. De asemenea, polițiștii au aplicat 790 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 220.000 de lei.

Printre cele mai semnificative cazuri:

Bruiu, 13 septembrie, ora 23:10 – un tânăr de 21 de ani, din Arpașu de Jos, a fost oprit pe DJ 105A. Verificările au arătat că acesta nu avea dreptul de a conduce și avea o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, Poliția Orașului Agnita a deschis un dosar penal.

Veștem, 13 septembrie, ora 11:00 – un bărbat de 54 de ani, din județul Brașov, a fost depistat pe DN 1 cu o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă la nivelul Serviciului Rutier Sibiu.

Șelimbăr, 13 septembrie, ora 04:20 – un localnic de 52 de ani a fost oprit pe strada Pictor Nicolae Brana, prezentând o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Șelimbăr continuă cercetările.

Alma, 14 septembrie, ora 22:00 – un bărbat de 57 de ani a pierdut controlul direcției pe DJ 142E și s-a răsturnat cu autoturismul în afara părții carosabile. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar șoferul avea 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt în desfășurare la Biroul Rutier Mediaș.

Avrig, 14 septembrie, ora 00:20 – un sibian de 54 de ani a fost depistat pe DJ 105F cu o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor. Ancheta continuă la Poliția Orașului Avrig.

Dumbrăveni, 14 septembrie, ora 19:00 – polițiștii au oprit o motocicletă condusă de un localnic de 41 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. În acest caz, s-a deschis un dosar de cercetare penală la Poliția Orașului Dumbrăveni.

Aceste intervenții evidențiază încă o dată necesitatea respectării regulilor de circulație și a legii, precum și eforturile polițiștilor sibieni pentru siguranța rutieră. Autoritățile continuă controalele și cercetările pentru aplicarea măsurilor legale în toate cazurile semnalate.