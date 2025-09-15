În perioada 12 – 14 septembrie a.c., polițiștii sibieni au intervenit la 21 de sesizări privind fapte de violență domestică.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, acesta a rezultat pozitiv în 6 cazuri, fiind emise 6 ordine de protecție provizorii pentru protejarea victimelor.

Cazuri semnificative:

Cisnădie, 13 septembrie: În jurul orei 14:45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au fost sesizați direct de o femeie de 39 de ani, care a reclamat că a fost agresată de soțul său, un bărbat de 36 de ani. Verificările și discuțiile cu victima au relevat că, pe fondul unui conflict, bărbatul ar fi amenințat-o cu acte de violență și i-ar fi distrus telefonul mobil. Formularul de evaluare a riscului a indicat un pericol iminent pentru libertatea, viața și integritatea fizică a victimei, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu de 5 zile împotriva bărbatului.

Șura Mare, 14 septembrie: În jurul orei 19:41, polițiștii Secției de Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați prin apel 112 de o femeie de 46 de ani, care a declarat că a fost agresată de soțul său, un bărbat de 56 de ani. Conform investigațiilor, în jurul orei 16:00, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul și-ar fi agresat soția și ar fi amenințat-o cu acte de violență. Formularul de evaluare a riscului a indicat un risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu de 5 zile.

Ambele cazuri sunt monitorizate atent de polițiști, care recomandă persoanelor aflate în situații de violență domestică să apeleze imediat 112 sau să contacteze unitățile de poliție pentru protecție.

Reamintim că ordinul de protecție provizoriu poate fi emis imediat, fără a fi necesară o decizie judecătorească prealabilă, atunci când există indicii clare că victima se află în pericol iminent.