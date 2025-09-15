an dezastruos pentru producția de miere. apicultor din sibiu: „cel mai slab an din ultimele patru decenii”

Producția de miere din 2025 a fost una dezastruoasă, în special din cauza temperaturilor scăzute, a vremii instabile și a schimbărilor climatice accentuate. Apicultorii din județul Sibiu spun că este unul dintre cei mai slabi ani din ultimele decenii, cu o recoltă extrem de redusă, mai ales la mierea de salcâm.

Mai mulți apicultori din Sibiu se plâng de producția slabă de miere, de anul acesta. Aceștia se așteaptă ca în anii următori producția să fie și mai slabă din cauza vremii instabile. „Este, fără îndoială, cel mai slab an din ultimii 15 ani. Poate fi chiar mai rău în viitor, dacă vremea continuă să se schimbe atât de brusc,” spune Daniel, apicultor cunoscut din zona Sibiului, fondatorul brandului „Taxiul cu Miere”.

Salcâmul, aproape inexistent

Cea mai afectată a fost producția de miere de salcâm, una dintre cele mai căutate sortimente pe piață. Dacă în anii trecuți apicultorii obțineau tone întregi, în 2025 s-au strâns doar câteva sute de kilograme. „Anul trecut am avut două tone de miere de salcâm. Anul acesta am făcut doar 200 de kilograme. Vremea a fost foarte proastă. Eu merg în sud pentru salcâm, dar nici acolo nu a mers. A plouat, a fost frig. La un moment dat mergeam din Dăbuleni până în Vâlcea, în etape, să prind toată perioada de salcâm. Acum, totul trece într-o săptămână. Acum 15 ani, floarea-soarelui ținea trei săptămâni. Acum e trecută în șapte zile,” a adăugat Daniel.

Pe lângă salcâm, nici alte tipuri de miere nu au avut o producție satisfăcătoare. „Am făcut aproximativ 2 tone de polifloră și 2 tone de floarea-soarelui. La rapiță, undeva la 1.800 kg. Nu e o recoltă bună pentru nivelul nostru de activitate”. explică Daniel.

Apicultorii din Sibiu: „Nu s-a făcut aproape deloc miere”

Ioan Bogoriu, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Albine din Sibiu, confirmă situația alarmantă. „Anul acesta nu s-a făcut aproape deloc miere. La rapiță – parțial, la floarea-soarelui – nimic în zonele pastorale din Dobrogea. În județul Sibiu – zero. A fost îngheț în primăvară, urmat de ploi reci și apoi secetă. La nivel național, producția este la doar 30% față de anul trecut. Este cel mai slab an din 1984 încoace – practic, cel mai prost din ultimii 49 de ani”, a explicat acesta.

Deși producția de miere a fost considerabil redusă în acest an, prețurile au rămas, în mare parte, stabile. Apicultorii spun că nu au majorat tarifele, cu excepția ajustărilor generate de creșterea TVA-ului. Astfel, în prezent, un kilogram de miere polifloră se vinde cu 40 de lei, mierea de salcâm cu 41 de lei, iar cea de rapiță cu aproximativ 30 de lei/kg. „Nu putem vinde mai scump. Prețurile variază între 45 și 55 de lei pe borcan, în funcție de sortiment. Sunt stocuri de anul trecut, iar cererea nu justifică o scumpire mare”, explică apicultorii.

Apicultorii se tem că, în anii ce urmează, vremea tot mai imprevizibilă va continua să afecteze grav albinele și producția de miere. „Anul acesta producția a fost slabă, dar ne este teamă ca la anul să nu fie și mai rău”, a spus Daniel, de la Taxiul cu miere.