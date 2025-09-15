an dezastruos pentru producția de miere. apicultor din sibiu: „cel mai slab an din ultimele patru decenii”

Producția de miere din 2025 a fost una dezastruoasă, în special din cauza temperaturilor scăzute, a vremii instabile și a schimbărilor climatice accentuate. Apicultorii din județul Sibiu spun că este unul dintre cei mai slabi ani din ultimele decenii, cu o recoltă extrem de redusă, mai ales la mierea de salcâm.
Mai mulți apicultori din Sibiu se plâng de producția slabă de miere, de anul acesta. Aceștia se așteaptă ca în anii următori producția să fie și mai slabă din cauza vremii instabile. „Este, fără îndoială, cel mai slab an din ultimii 15 ani. Poate fi chiar mai rău în viitor, dacă vremea continuă să se schimbe atât de brusc,” spune Daniel, apicultor cunoscut din zona Sibiului, fondatorul brandului „Taxiul cu Miere”.
Salcâmul, aproape inexistent
Cea mai afectată a fost producția de miere de salcâm, una dintre cele mai căutate sortimente pe piață. Dacă în anii trecuți apicultorii obțineau tone întregi, în 2025 s-au strâns doar câteva sute de kilograme. „Anul trecut am avut două tone de miere de salcâm. Anul acesta am făcut doar 200 de kilograme. Vremea a fost foarte proastă. Eu merg în sud pentru salcâm, dar nici acolo nu a mers. A plouat, a fost frig. La un moment dat mergeam din Dăbuleni până în Vâlcea, în etape, să prind toată perioada de salcâm. Acum, totul trece într-o săptămână. Acum 15 ani, floarea-soarelui ținea trei săptămâni. Acum e trecută în șapte zile,” a adăugat Daniel.
Pe lângă salcâm, nici alte tipuri de miere nu au avut o producție satisfăcătoare. „Am făcut aproximativ 2 tone de polifloră și 2 tone de floarea-soarelui. La rapiță, undeva la 1.800 kg. Nu e o recoltă bună pentru nivelul nostru de activitate”. explică Daniel.
Apicultorii din Sibiu: „Nu s-a făcut aproape deloc miere”
Ioan Bogoriu, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Albine din Sibiu, confirmă situația alarmantă. „Anul acesta nu s-a făcut aproape deloc miere. La rapiță – parțial, la floarea-soarelui – nimic în zonele pastorale din Dobrogea. În județul Sibiu – zero. A fost îngheț în primăvară, urmat de ploi reci și apoi secetă. La nivel național, producția este la doar 30% față de anul trecut. Este cel mai slab an din 1984 încoace – practic, cel mai prost din ultimii 49 de ani”, a explicat acesta.
Apicultorii se tem că, în anii ce urmează, vremea tot mai imprevizibilă va continua să afecteze grav albinele și producția de miere. „Anul acesta producția a fost slabă, dar ne este teamă ca la anul să nu fie și mai rău”, a spus Daniel, de la Taxiul cu miere.
Ultima oră
- Abonamente CSU Sibiu: ultimele zile pentru reduceri și beneficii speciale 15 minute ago
- Stabilitate în școli: titularii își păstrează posturile, normele la plata cu ora scad la jumătate 27 de minute ago
- An dezastruos pentru producția de miere. Apicultor din Sibiu: „Cel mai slab an din ultimele patru decenii” 37 de minute ago
- Motociclistul rănit pe Transfăgărășan a fost operat și se află sub supraveghere medicală o oră ago
- Toamna se instalează după 21 septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade 2 ore ago