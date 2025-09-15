cardurile pentru alimente se încarcă în două tranșe

După mai multe luni de întârziere, peste 1,6 milioane de români cu venituri mici vor primi din nou bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate cu 250 de lei, sumă care va fi transmisă în două tranșe de 125 de lei fiecare.

Prima tranșă va ajunge la beneficiari până la finalul lunii septembrie, iar cea de-a doua este programată pentru decembrie 2025. Bugetul alocat pentru acest program se ridică la aproximativ 372 de milioane de lei. Autoritățile promit că programul va continua până în 2027.

Totuși, din cauza scumpirilor recente, valoarea fiecărei tranșe permite cumpărarea unui număr tot mai redus de produse de bază. Digi24 a realizat un experiment cu suma de 125 de lei: aceasta permite achiziționarea unui borcan cu mazăre, unul cu fasole verde, un kilogram de mălai, două kilograme de făină albă, un kilogram de zahăr, o conservă de pește, un litru de ulei, un borcan cu fasole, un kilogram de orez, patru conserve cu carne de porc, un pateu și două pâini.

Programul de carduri sociale a fost suspendat temporar după ultima tranșă virată în decembrie 2024, dar reluarea plăților reprezintă un sprijin important pentru românii cu venituri mici, afectati de creșterea prețurilor la alimente.