ce riști dacă îți expui ip-ul, adresa de internet

Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra riscurilor la care se expun utilizatorii atunci când își fac publică adresa IP. Specialiștii subliniază că aceasta nu este doar o informație tehnică, ci poate oferi atacatorilor indicii importante.
„Mit: Dacă spun cuiva adresa IP, nu se poate întâmpla nimic rău. Realitate: Adresa IP poate oferi atacatorilor informații despre locația aproximativă, furnizorul de internet și tipul dispozitivului sau rețelei, iar în anumite cazuri poate fi folosită pentru a lansa atacuri directe, cum ar fi scanări de vulnerabilități sau atacuri DDoS”, a transmis DNSC, luni, într-o postare pe Facebook.
Potrivit experților, distribuirea acestei informații poate permite infractorilor cibernetici să cartografieze rețeaua unui utilizator și să identifice puncte slabe. Expunerea IP-ului poate atrage atacuri ce vizează accesul neautorizat ori serviciile accesibile public. „În cazuri extreme (gaming, streaming), poate fi folosită pentru hărțuire online sau blocarea conexiunii”, precizează instituția.
Pentru reducerea riscurilor, DNSC recomandă utilizatorilor câteva măsuri de securitate:
să nu publice adresa IP pe forumuri, chat-uri sau rețele sociale
să folosească un VPN pentru mascarea adresei reale
să configureze routerul cu un firewall activ și să dezactiveze serviciile neutilizate
să activeze filtrarea traficului și restricționarea porturilor expuse
„În mediul digital, precauția contează. Păstrează controlul asupra informațiilor pe care le împărtășești”, conchide DNSC.
