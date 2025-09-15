cna ar propune o nouă materie pentru școală: educație media

Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a declarat că pregătește o solicitare către președintele Nicuşor Dan pentru ca educația media să fie inclusă în strategia privind securitatea națională. Potrivit acestuia, educația media nu trebuie să fie o materie în plus, ci să fie integrată în toate disciplinele școlare.

„Este o chestiune de siguranță națională. Tinerii care urmează să voteze peste câțiva ani și cărora trebuie să le predăm viitorul acestei țări sunt expuși riscurilor generate de lipsa educației media. Trebuie să conștientizeze tehnologia pe care o folosesc și informațiile pe care le primesc”, a afirmat Jucan, într-un interviu acordat Digi24.

Vicepreședintele CNA a atras atenția asupra faptului că în mediul online există grupuri de tineri care promovează idei socialiste, comuniste sau fasciste, ceea ce pune în pericol formarea unei gândiri critice și echilibrate. El a menționat că, în multe cazuri, acești tineri nu au trăit în comunism, dar manifestă nostalgie față de perioada pre-1989 și propagă aceste idei în jurul lor.

„Am descoperit cuiburi în online formate din grupuri care promovează aceste idei. Nu discutăm despre boți sau comportamente neautentice, ci despre tineri reali care își organizează discuțiile și produc conținut care glorifică regimul comunist sau fascist”, a explicat Jucan.

El a mai subliniat că educația media trebuie integrată în toate materiile, exemplificând cu istoria, pentru a preveni răspândirea unor percepții eronate asupra trecutului României. Solicitarea va fi transmisă Administrației Prezidențiale, cu recomandarea de a dedica un capitol clar educației media în strategia națională de securitate.