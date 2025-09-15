copilul din sibiu și bărbatul din mediaș care au căzut cu trotinetele, în continuare în stare critică

Copilul în vârstă de 13 ani din Sibiu și bărbatul în vârstă de 58 de ani din Mediaș, ambii răniți grav după ce au căzut cu trotinetele electrice, sunt în continuare în stare gravă. Ei sunt internați în Spitalul Județean.

Băiatul de 13 ani se plimba cu trotineta electrică și, pe strada Socului, aflată în spatele mall-ului Promenada Sibiu, a pierdut controlul direcției, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Impactul cu solul a fost extrem de puternic, astfel că, la sosirea echipajului medical, băiatul prezenta un traumatism cranio-cerebral grav și multiple leziuni la nivelul brațelor, picioarelor și toracelui. Din 2 septembrie, copilul e internat în Spitalul Județean, iar starea lui este în continuare critică, medicii făcând eforturi să îl țină în viață. (DETALII AICI)

Nici bărbatul de 58 de ani, rănit în 10 septembrie tot în urma unui accident cu trotineta electrică nu se simte bine. El se plimba pe strada Stăvilarului din Mediaș când s-a dezechilibrat și a căzut pe șosea. A intrat în comă, iar apoi a fost operat la Spitalul Județean. De atunci e internat, iar starea lui este critică. (DETALII AICI)

