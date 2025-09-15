emmy 2025: „the pitt”, „the studio” și „adolescence” au dominat gala premiilor tv americane / video

„The Pitt” câștigă premiul pentru cea mai bună serie dramatică la Emmy 2025 și dedică premiul angajaților din domeniul sănătății: „Respectați-i, protejați-i”.

Drama cu Noah Wyle în rolul principal a obținut în total 13 nominalizări și urmărește o tură de 24 de ore într-o secție de urgențe.

Wyle, care a fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor, s-a declarat „copleșit” de recunoașterea primită după 30 de ani în branșă.

„Am renunțat la speranța că asta va fi ceva de care cariera mea va face parte din nou”, a mărturisit actorul.

Competiția a fost strânsă, cu „Andor” obținând 14 nominalizări pentru al doilea sezon, iar „The Last of Us” primind 16 nominalizări, deși fanii au fost dezamăgiți de moartea personajului Joel interpretat de Pedro Pascal.

„Severance” s-a remarcat cu cele mai multe nominalizări – 27 la număr – după revenirea mult așteptată cu sezonul 2, în timp ce “The White Lotus” a strâns 23 de nominalizări pentru sezonul 3 din Thailanda.

Gala de la Peacock Theater din Los Angeles a fost transmisă live pe CBS și Paramount+.

https://youtu.be/JRanAViSQUA?si=3QlE-R_m8DzMUXpL