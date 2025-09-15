fc hermannstadt în colaps. sibiul pierde acasă și cu slobozia / video foto

Fără sclipire în atac, FC Hermannstadt a cedat luni pe ”Municipal”, 0-2 cu Unirea Slobozia și intră în criză, coborând pe locul 13 în Superliga.

Măldărășanu a pregătit o surpriză pentru jocul cu Slobozia și l-a titularizat în premieră în acest sezon pe Oroian, un jucător polivalent.

Sibienii au început bine, în ofensivă, dar fără a fructifica șansele avute. Neguț a centrat în fața porții, dar Chițu a fost prins sub minge. Apoi, după un corrner, Selimovic reia defectuos cu capul din 6 metri, peste poartă.

Kujabi s-a încumetat să tragă de la 25 de metri, puțin peste poarta ialomițenilor. Portarul oaspeților, Gurău greșește o preluare simplă și dă emoții coechipierilor. Antwi pătrunde bine pe dreapta, centrează în fața porții dar oaspeții scapă din nou basma curată.

Contrar cursului jocului, Slobozia marchează în minutul 40 prin Afalna, care a împins mingea în poartă după o învălmășeală în careul sibian, deși era talonat de Selimovic. Suprinzător, Unirea avea 1-0 la pauză, dar sibienii au au tras pe spațiul porții.

Mălărășanu a mutat la pauză, i-a introdus pe Ivanov și Jair, brazilianul fiind la debut pentru FC Hermannstadt. Jocul lipsit de busolă al gazdelor a continuat și după reluare, când Unirea Slobozia a început să prindă curaj și a reușit să urce linia fundașilor.

Din minutul 58 consemnăm un alt debut, cel al macedoneanului Gjorgjievski. După o fază bună a lui Antwi, Neguț este aproape de egalare în minutul 64, când trage tare pe jos din doar 10 metri, dar portarul Gurău salvează. În minutul 67, Gjorgjievski reia cu călcâiul, dar nu îl păcălește pe Gurău.

Colac peste pupăză, după un corner, Căpușă nu înscrie nici cu poarta goală, din 3 metri, semn că nimic nu merge în jocul ofensiv al sibienilor. Accidentarea principalului pasator, Balaure cântărește mult în jocul ofenisv al ardelenilor.

Din minutul 77 riscă și Măldărășanu și intră Buș în locul lui Albu. Jair trage bine din marginea careului, Gurău deviază în corner.

Gurău e omul meciului și îl blochează și pe Buș, scăpat singur spre poartă din unghi greu. Antrenorul oaspeților, Prepeliță este eliminat, dar imediat vine golul al doilea pentru Slobozia reușit de Espinoza, după gafa imensă a căpitanului I. Stoica, care a încercat să dribleze din postura de ultim apărător.

FC Hermannstadt mai are o răbufnire, Buș și Gjorgjievski nu găsesc ținta. Slobozia câștigă pe ”Municipal”, iar Măldărășanu trebuie să găsească rapid soluțiile ieșirii din criză, mai ales că sistemul 5-3-2 cu jocul pe benzile terenului nu mai randament în sezonul actual.

Cu doar 7 puncte din 9 jocuri, Sibiul este pe locul 13, în zona retrogradării, departe de locurile de play-off, iar transferurile din această vară nu par a fi fost la fel de inspirate precum cele de anul trecut, iar plecările lui Ianis Stoica, Murgia și Goncalves par să se resimtă.

FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Ionuț Stoica, Selimovic – Antwi, Albu (Buș 77), Kujabi (Ivanov 46), Oroian (Jair 46), Ciubotaru – Neguț, Chițu (Gjorgjievski 58). Antrenor: Marius Măldărășanu