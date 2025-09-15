în culisele filmului care se turnează pe străzile din sibiu: recuzită de epocă și actori străini fascinați de oraș / video

În perioada 15–18 septembrie, mai multe locații din centrul istoric al Sibiului se transformă în decor de film. Străzi închise temporar, mașini de epocă, costume spectaculoase și o echipă internațională formată din peste 120 de oameni – toate acestea pentru un film de epocă care, deocamdată, rămâne într-un val de mister.

Am vorbit cu Oana Rizea și Răzvan Mateescu, producători ai acestui proiect ambițios, care ne-au oferit detalii din culisele producției și au explicat de ce au ales Sibiul ca loc de filmare.

„Am ales Sibiul pentru că aveți o arhitectură minunată. Este perfectă pentru un film de epocă. Vom filma foarte mult în Centrul Vechi. Da, am fost nevoiți să blocăm câteva străzi și ne cerem scuze, dar totul este în numele artei. Nu este prima dată când filmăm în Sibiu, dar este pentru prima oară când venim cu un proiect atât de mare. Deocamdată, totul este confidențial, însă promit că vom reveni cu detalii când vom avea voie să le facem publice” spune Oana Rizea, producătoare din partea Mitra Film.

Proiectul este unul internațional, cu actori din mai multe țări și o echipă formată din români, dar și specialiști străini. „Suntem un mix – de la producători până la echipamente. Iar toți sunt fascinați de Sibiu. Colegii mei au văzut locații în mai multe țări, dar au ales România și Sibiul datorită atmosferei și arhitecturii. Orașul are ceva aparte, e plin de viață, târguri, evenimente vintage… chiar am fost la unul legat de mașini de epocă și a fost incredibil”, a mai spus Oana.

O producție de proporții: 120 de oameni în echipă

Pregătirile pentru filmări nu au fost deloc simple. Dincolo de imaginile spectaculoase pe care le vom vedea pe ecran, în spate stă o logistică uriașă. „Este un adevărat puzzle: bilete de avion, cazări pentru 120 de persoane, repartizate în hoteluri diferite, cu cerințe speciale – de exemplu, camere twin. În paralel, trebuie să coordonăm sosirea echipelor de construcție, de recuzită, de costume, de machiaj. Fiecare are rolul său într-o ordine precisă. Avem echipe care au venit cu săptămâni înainte pentru pregătirea decorurilor. Totul trebuie să fie autentic – de la mobilier vintage, la mașini de epocă funcționale. Este o muncă titanică și o coordonare pe care o simți din plin”, explică Oana.

Un film pilot ambițios, cu mari planuri de viitor

Pentru moment, proiectul se află în faza de pilot, însă producătorii spun că filmările vor continua și în următoarele luni. „Este doar începutul. Revenim cu vești imediat ce putem anunța oficial detalii despre film”, spune Răzvan Mateescu, co-producător.

Despre Sibiul cinematografic, Răzvan are doar cuvinte de laudă. „Orașul ne-a fascinat pe toți. L-am străbătut la pas, în timpul repetițiilor, și sincer, l-aș alege de o sută de ori dacă ar fi să repet experiența”, a spus acesta.

Cum este să faci un film de epocă în România?

„Depinde cine îl face,” spune Răzvan. „Noi avem ani de experiență, dar chiar și așa e greu. Trebuie să găsești mașinile, să funcționeze, să ai costume potrivite, locații, echipamente, echipă. Este un întreg domino. Dacă lipsește o singură piesă, totul se prăbușește”, spune acesta.

În timpul filmărilor, timpii sunt cea mai mare provocare. „Avem ferestre limitate în care putem bloca anumite zone din oraș. În acel timp, trebuie să filmăm toate scenele planificate, să tragem dublele necesare și să nu depășim programul. Este o presiune constantă”, explică Radu.

Industria de film românească, într-o continuă evoluție

Întrebați despre starea actuală a industriei cinematografice din România, cei doi producători sunt optimiști. „Avem o piață în dezvoltare reală. Tot mai mulți clienți internaționali aleg România, nu doar pentru locații spectaculoase, ci și pentru profesioniștii din industrie. Oamenii de aici știu ce fac, sunt pasionați, dedicați, și fac totul cu suflet”, spune Răzvan.

El a povestit și cum a început cariera și de ce a ales filmul. „Am fost omul bun la toate. Pe primul set făceam absolut tot. Nu poți coordona o echipă dacă nu știi exact ce presupune fiecare rol. Iar când oamenii ajung la epuizare, încep să apară greșeli. Asta învățat din toate proiectele, fie că a fost vorba de filme, reclame sau documentare”, spune acesta.

Reamintim că, pe durata filmărilor, mai multe străzi din centrul Sibiului vor fi închise temporar, pentru a permite desfășurarea în siguranță a proiectului. (DETALII AICI)