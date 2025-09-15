măldărășanu răbufnește după eșecul cu slobozia: “numai nouă ni se poate întâmpla”

După 0-2 pe ”Municipal” cu Unirea Slobozia, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a părut debusolat, acuzând ineficiența jucătorilor săi în fața porții adverse.

Sibienii s-au întrecut în ratări cu Unirea Slobozia și a terminat meciul învinsă, scor 0-2, încasând goluri hilare pe final de reprize. Antrenorul principal Marius Măldărășanu acuză ineficiența echipei sale, care risipește cu nonșalanță ocazii mari.

”Să nu ai nicio ocazie si să ne dai două goluri, numai nouă ni se poate întâmpla. An de an ne chinuim, e aceeași situație, același scenariu de când sunt aici, te chinui să duci mingea de la poarta ta la cea adversă, ai ocazii multe, 22 de șuturi, 6 pe poartă, când trec mingile de apărare apare portarul Gurău. E multă neșansă, dar noi suntem de vină, pentru că trebuie să marcăm goluri, ineficiența își spune cuvântul în toate jocurile de până acum. Fotbalul e dur, asta e realitatea, noi încercăm să jucăm indiferent de adversar, dar ratăm mult, trebuia să avem mai multe puncte” a declarat Măldărășanu la flash-interviu.

Tehnicianul sibenilor și-a amintit sezonul trecut, când echipa sa a găsit soluția de a ieși din criză și a urcat rapid în clasament. Nu e însă vreo garanție că scenariul se va repeta, mai ales că FC Hermannstadt nu are luciditate în fața porții adverse.

”Poate în prima repriză am forțat lucrurile, trebuia să avem mai multă răbdare, a doua repriză așa a decurs jocul, ei s-au apărat supraaglomerat, erau greu să pătrunzi, dar totuși am avut ocazii, nu vrea mingea să intre. Chiar și la al doilea gol, mai erau 5 minute, puneam presiune, încercam să egalăm, dar cu acea eroare ni s-a luat orice speranță. Tot timpul când pierzi, trebuie să faci mai mult, trebuie să strângem rândurile, așa ne e dat să suferim an de an, trebuie să o scoatem la capăt. Parcă văd sezonul trecut, am vrut să îl uit, s-a terminat cu bine, însă nu știm dacă acum se va repeta ce a fost anul trecut, adică să revenim după o serie neagră, să ajungem să câștigăm play-out-ul și să jucăm finala de Cupă” a mai spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt are doar 7 puncte după 9 jocuri și a coborât pe locul 13, fiind la egalitate de puncte cu dezamăgirile FCSB și CFR Cluj.