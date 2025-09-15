malul pârâului tilișca a fost consolidat: investiție de aproape 60.000 lei / foto

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu (SGA Sibiu) a finalizat lucrările de consolidare a malului pârâului Tilișca, în localitatea Tilișca, pe o lungime de 50 de metri. Intervenția a avut ca scop protejarea gospodăriilor și a infrastructurii locale împotriva riscului de inundații și eroziune.

Potrivit SGA Sibiu, lucrările au presupus consolidarea fundației malului cu beton și armătură metalică, turnarea a 86 de metri cubi de beton de înaltă rezistență și utilizarea a 540 de kilograme de armături metalice. Valoarea totală a investiției a fost de 58.800 lei.

Lucrările au fost realizate cu forțe proprii de către echipele SGA Sibiu – Formația de lucru Sibiu–Avrig, Formația de lucru Agnita–Alțâna și Formația Mecanizare – implicând zece angajați și utilaje specializate.

„Prin aceste lucrări, ne asigurăm că pârâul Tilișca nu mai reprezintă un pericol pentru comunitate, mai ales în perioadele cu ploi abundente. Este un pas important pentru protecția oamenilor, a gospodăriilor și a infrastructurii locale”, au transmis reprezentanții instituției.

Conform legislației în vigoare, SGA Sibiu poate realiza lucrări de întreținere, reparații și consolidare doar asupra construcțiilor hidrotehnice aflate în administrarea sa. Intervenția de la Tilișca s-a desfășurat cu respectarea normativelor tehnice și de mediu, contribuind la stabilizarea albiei și la creșterea siguranței pentru gospodăriile din zonă.

În prezent, SGA Sibiu lucrează la realizarea unei scări de pești pe râul Avrig, urmând ca ulterior să fie demarate lucrări și pe râul Porumbacu.