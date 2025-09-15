mobilizare pentru igienizarea și ecologizarea cibinului

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu (SGA Sibiu), cu sprijinul Administrației Bazinale de Apă Olt, organizează vineri, 19 septembrie 2025, începând cu ora 11:00, o nouă acțiune de igienizare și ecologizare a râului Cibin.

Evenimentul face parte dintr-o serie de acțiuni dedicate protecției mediului și responsabilității civice, menite să redea comunității un râu curat și sigur. După succesul acțiunilor din anii anteriori, când sute de deșeuri, inclusiv cauciucuri, au fost extrase din albia Cibinului, ne propunem și de această dată să arătăm că prin implicare putem avea un oraș mai curat și mai prietenos cu natura.

La acțiune sunt invitați să participe:

Reprezentanții administrației locale și ai instituțiilor publice deconcentrate;

Asociațiile de mediu și organizațiile neguvernamentale active în Sibiu;

Cetățenii cu spirit civic, voluntari și toți cei care cred că protecția mediului începe cu implicarea fiecăruia dintre noi.

Locul de întâlnire: Podul de pe strada Alba Iulia.

De aici, echipele vor acționa pe tronsonul râului Cibin până la zona sensului giratoriu, pe pista de biciclete.

Pentru buna desfășurare a activității, SGA Sibiu va pune la dispoziția voluntarilor mănuși și saci menajeri, astfel încât întreaga acțiune să se desfășoare în condiții de sănatate, siguranță și eficiență.

Deșeurile colectate vor fi depozitate temporar pe strada Malului și strada Râului, urmând să fie preluate de firma SOMA, partener tradițional al acțiunilor noastre. Această colaborare demonstrează că relațiile dintre instituții pot funcționa eficient atunci când există dialog, implicare și responsabilitate comună.

Acțiunea se desfășoară și în spiritul mișcării internaționale Let’s Do It, Romania!, pe care SGA Sibiu a sprijinit-o activ în anii trecuți și pe care o consideră un exemplu de educare și conștientizare ecologică. Continuăm astfel să transmitem un mesaj puternic: doar împreună putem menține apele curate și comunitatea sănătoasă.

Cibinul este parte din identitatea Sibiului. Prin aceste acțiuni dorim să transmitem un mesaj clar: un oraș curat și un râu sănătos depind de responsabilitatea noastră colectivă. Invităm sibienii să ni se alăture pentru ca împreună să facem diferența.