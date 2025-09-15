motociclistul rănit pe transfăgărășan a fost operat și se află sub supraveghere medicală

Motociclistul care a ajuns la spital după ce a lovit, duminică, într-o bornă pe Transfăgărășan, a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Motociclistul care a intrat, duminică, cu motocicleta într-o bornă pe Transfăgărășan se află sub supravegherea medicilor, după ce a s fost supus unei intervenții chirurgicale.

„Pacientul, în vârstă de 28 de ani, a fost adus duminică seara la Serviciul UPU, fiind diagnosticat cu multiple traumatisme și fracturi. După evaluarea inițială, a fost internat la Secția Ortopedie și a fost supus unei intervenții chirurgicale. În prezent, se află sub supravegherea atentă a medicilor specialiști”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Sibiu.

Reamintim că din primele cercetări efectuate de polițiștii sibieni, a rezultat faptul că, în timp ce conducea o motocicletă pe DN 7C, spre Sibiu, la km 120 un bărbat în vârstă de 28 de ani, din județul Vâlcea, din cauze care urmează a se stabili a pierdut controlul direcției de deplasare, a lovit o bornă kilometrică și a căzut pe carosabil. (DETALII AICI)