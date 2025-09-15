noile reguli cass: sute de mii de români scoși din sistemul de asigurări de sănătate dacă nu plătesc

Noile reglementări privind contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) au lăsat aproape 650.000 de români fără protecție medicală, după eliminarea statutului de coasigurat. În prima lună de la aplicarea noilor reguli, doar 2% dintre persoanele afectate și-au achitat contribuția.

Plata CASS implică completarea declarației unice 212 și depunerea acesteia la ANAF, iar suma anuală datorată este de 2.430 de lei. Aceasta poate fi plătită integral sau în două tranșe, prima tranșă fiind de 610 lei, iar restul până în luna mai a anului următor. Specialiștii atrag atenția că birocrația și procedurile complicate descurajează oamenii să intre în sistem, scrie ziare.com.

Până în prezent, aproximativ 42.000 de persoane și-au achitat CASS-ul, majoritatea nefiind foști asigurați. Cei care nu respectă noile reguli nu vor mai beneficia de analize medicale sau tratamente gratuite, fiind nevoiți să plătească pentru acestea.

Există și excepții de la plata contribuției: copiii, studenții, tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, pacienții oncologici și persoanele incluse în programele naționale de sănătate.