Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, a fost reținut pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane lei. Omul de afaceri sibian va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventiv.

Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili, a fost reținut. „Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală”, este anunțul Poliției Capitalei, potrivit Mediafax.

Polițiștii au făcut recent mai multe percheziții la o companie activă pe piața transportului de pasageri, respectiv Fly Lili. Aceasta are mai multe aeronave și peste 170 de angajați – piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian.

Prejudiciul de 12 milioane lei a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor care ar fi trebuit virate la bugetul de stat după ce au fost reținute din salariile angajaților. La percheziții, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru dosar.

Săptămâna trecută, în urma perchezițiilor, Jurgen Faff declara pentru Ora de Sibiu că „nu am furat statul”.

Potrivit context.ro, afaceristul sibian Jurgen Faff ar fi făcut mai multe zboruri România-Congo cu mercenarii lui Horațiu Potra. Aceeași firmă aeriană ar fi parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși.