plafonarea adaosului la alimente de bază. grindeanu solicită verificări urgente la comercianți

Vicepremierul Sorin Grindeanu solicită ANAF să demareze controale la comercianți, suspectând că aceștia ar fi majorat prețurile alimentelor de bază pentru a justifica neprelungirea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie.

Grindeanu a afirmat că măsura plafonării adaosului la 20% pentru alimentele de bază a fost benefică, contribuind la reducerea inflației și protejând puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

Vicepremierul cere verificarea a trei aspecte principale:

respectarea limitei de 20% pentru adaosul comercial la alimentele de bază;

verificarea dacă adaosul pe lanțul de distribuție nu depășește 5%;

respectarea interdicțiilor privind refacturarea către procesatori pe întreaga perioadă a măsurii.

ANAF trebuie să prezinte urgent un raport cu rezultatele controalelor către coaliția de guvernare. Grindeanu susține că există o strategie a unor comercianți de a sabota măsura prin creșteri anticipate de prețuri, ceea ce ar afecta direct consumatorii.