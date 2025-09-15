poliția a verificat microbuzele școlare din sibiu: doar un șofer sancționat / foto

În perioada 8–14 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat o acțiune de verificare a legalității transportului rutier destinat elevilor, în contextul începerii anului școlar.

Acțiunea, coordonată de Serviciul Rutier, s-a desfășurat simultan în mai multe zone ale județului și a avut caracter preventiv, vizând creșterea siguranței elevilor care folosesc microbuzele școlare pentru deplasarea către și de la unitățile de învățământ.

În cadrul controalelor, polițiștii au verificat 48 de microbuze școlare, atenția fiind concentrată asupra:

documentației legale pentru transportul public de persoane;

valabilității inspecției tehnice periodice și echipării corespunzătoare a autovehiculelor;

respectării capacității maxime admise și normelor privind siguranța pasagerilor minori;

stării psiho-fizice a șoferilor, testați pentru consum de alcool și droguri.

În urma verificărilor, nu au fost descoperite nereguli majore, un singur conducător auto primind un avertisment contravențional pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță.

De asemenea, polițiștii au desfășurat activități de informare și consiliere, atât pentru șoferi, cât și pentru personalul didactic și elevi, subliniind importanța respectării legislației rutiere și a conduitei preventive în trafic.

Acest tip de acțiuni va continua pe tot parcursul anului școlar, în colaborare cu celelalte instituții abilitate, pentru a asigura un transport școlar cât mai sigur pentru elevi.