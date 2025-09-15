polițiști locali din sibiu, prezenți la protestul sindicaliștilor din administrație din capitală / foto

Sindicaliștii din administrația publică protestează, luni, în Capitală. Mii de persoane se află la București, fiind împotriva noilor măsuri de austeritate prin care ar urma să fie reduse posturi din administrație. Printre cei prezenți se numără și polițiști locali din Sibiu.

Măsurile de austeritate propuse de Guvernul Bolojan i-au scos în stradă pe angajații din administrația publică. În jur de 5.000 de persoane participă la protest, iar printre ele se numără și 10 polițiști locali din Sibiu.

Mitingul a început la ora 10:00 în Piața Victoriei. Sindicaliștii vor sta aici până la ora 13:00, urmând să se deplaseze apoi în marș pe traseul Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor. Federațiile sindicale își doresc să poarte discuții cu premierul Ilie Bolojan cu privire la proiectul care vizează reducerea posturilor din administrație.

În cazul în care nu vor fi invitați la negocieri, angajații din administrație anunță că s-ar putea ajunge inclusiv la o grevă generală.