pont pentru șoferi: restricții de circulație pentru lucrări pe drumuri din județele sibiu, brașov, alba si hunedoara

Șoferii care circulă luni, 15 septembrie 2025, pe drumurile din județele Brașov și Sibiu trebuie să fie pregătiți pentru restricții de trafic cauzate de lucrările aflate în desfășurare, informează DRDP Brașov.

Cele mai importante întârzieri sunt așteptate pe DN73 Brașov – Câmpulung, unde se execută lucrări de modernizare pe întreaga lungime a sectorului. Traficul este dirijat cu semafoare sau piloți pe mai multe porțiuni, ceea ce poate genera ambuteiaje.

Pe DN13, în zona Feldioara, constructorii lucrează la înlocuirea și repararea parapetelor de siguranță, iar pe DN73A, între Predeal și Râșnov, se desfășoară lucrări de decolmatare a șanțurilor. În județul Sibiu, lucrările sunt prezente pe Transfăgărășan, în zona Cârțișoara, unde se refac marcajele rutiere.

În județele Mureș, Harghita și Covasna nu sunt anunțate lucrări care să afecteze circulația. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele de lucru.

De asemenea, traficul este restricționat luni pe autostrăzile A1 (Deva – Sibiu) și A10 (Sebeș – Turda), pentru efectuarea lucrărilor. Potrivit Centrului Infotrafic, pe A1, între kilometrii 310 și 292, între orele 12:00 și 19:00, traficul va fi restricționat pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgență, pentru aplicarea marcajelor rutiere în zona mediană.

Șoferii sunt sfătuiți să planifice traseele din timp și să respecte indicațiile din zonele de lucru pentru siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic.