povestea dianei, eleva dintr-un sat izolat al sibiului care vrea să meargă la școală și nu are cu ce. tatăl: „eu am 8 clase, dar pentru ea vreau mai mult”

Pentru mulți copii, începutul de an școlar a adus emoții și bucurii. Pentru Diana însă, o adolescentă dintr-un sat mic din județul Sibiu, primele zile de liceu au însemnat tristețe și neputință. Deși și-a pregătit ghiozdanul, și-a cumpărat haine noi și a visat la coridoarele liceului din Agnita, Diana nu a reușit să ajungă la școală. Motivul? Din satul ei, Săsăuș, nu circulă niciun autobuz.

Diana Maria Savu are 15 ani și locuiește în Săsăuș, un sat mic din județul Sibiu, împreună cu părinții și cei doi frați ai săi. Provine dintr-o familie cu posibilități materiale reduse, însă nu i-a lipsit niciodată iubirea familiei. Părinții ei și-au dorit ca ea să reușească tot ce ei nu au putut și au sperat că își vor trăi visul prin ea – acela de a merge la școală și de a absolvi liceul. Tocmai de aceea, după Evaluarea Națională, au decis să o înscrie pe Diana la liceu în Agnita, oraș aflat la 20 de kilometri distanță de casă. Faptul că din satul lor către oraș nu există niciun mijloc de transport în comun i-a făcut să se gândească temători la viitor, dar au sperat că situația se va rezolva cu sprijinul autorităților locale.

Eleva care vrea să meargă la școală, dar nu are cu ce

Diana este elevă la Liceul „August Treboniu Laurian”, domeniul profesional „Industrie textilă și pielărie”. În prima săptămână de școală, ea nu a mers deloc la cursuri, iar asta fiindcă nu are cu ce să ajungă din Săsăuș în Agnita. Din satul ei nu există niciun mijloc de transport în comun, ci doar din Chirpăr, care se află la aproximativ 5 kilometri distanță. Părinții ei au încercat, în ultimele săptămâni, să găsească o soluție de transport, fiindcă nu își permit o chirie în oraș. „Copila mea e singura din sat care merge la școală în Agnita și are ore după-masă. Nu este niciun transport la noi și nu are cu ce să meargă până acolo. Săptămâna trecută nu a fost deloc la școală, am învoit-o. Am fost la primărie în perioada înscrierilor, am cerut ajutor, mi s-au dat asigurări că se rezolvă și că o pot înscrie liniștit pe fată la școală că va avea cu ce să meargă până acolo. Acum m-am dus iar și am întrebat dacă se rezolvă, dar se pare că nu. Ea e singura care trebuie să meargă la Agnita, alții au mers la liceu în altă parte, dar noi nu am avut posibilități. Eu sunt beteag, necăjit, nu am cum să o țin în chirie în oraș, nu îmi permit, stăm rău cu banii. Ne-au zis că se va rezolva cu transportul, asta e supărarea mea”, spune tatăl Dianei.

Tatăl Dianei are doar 8 clase și nu își dorește aceeași soartă pentru fiica lui. Vrea ca ea să termine liceul, să aibă o meserie și un viitor asigurat. El spune că îi este greu să întrețină o familie cu 3 copii dintr-o leafă de 2.000 de lei, dar face tot ce îi stă în putință pentru a le asigura accesul la educație. „Eu vrea ca fata să facă școală, să învețe. Eu am doar 8 clase, pe mine mama nu a putut să mă dea mai departe, că așa au fost vremurile. Vreau să facă școală, că uite ce greu e fără o meserie, nu te angajează nimeni. Eu am 2.000 de lei salariu. Luna asta, ca să poată merge la școală, am dat 1.200 lei pe haine, pe rechizite. Am vrut să îi iau inclusiv o chirie în Agnita, dar nu am găsit. O chirie costă 1.500 lei, iar pe lângă mai pui întreținerea”, adaugă tatăl Dianei.

Primar: „Încercăm să îi ajutăm”

Bărbatul spune că în zonă este o persoană care transportă elevii la școală. Plecarea se face doar din Chirpăr și a cerut ajutor primarului pentru a-l ajuta să o convingă să treacă și prin Săsăuș. „Primarul ne-a spus că ar putea veni o femeie care face transport spre școală să o ia și pe fata noastră. I-am zis că îi dăm 800 lei pe lună doar ca să vină, dar nu a vrut. Ne-a spus că pentru un singur copil nu vine, dar e vorba doar despre 5 kilometri, drumul e bun, e asfaltat”, spune tatăl fetei.

Primarul comunei Chirpăr cunoaște situația și spune că a discutat cu persoana care face curse către Agnita pentru a-i duce pe copii la școală. „Am vorbit cu doamna care duce și ia copiii de la școală, dar a zis că ea nu merge până la Săsăuș, fiindcă e doar un elev. Am discutat cu ea și i-am spus să se mai gândească. Noi nu avem transport. Microbuzul vine din Agnita și îi ia pe toți copiii din satele din zonă, inclusiv de aici, din Chirpăr, dar nu trece și pe la Săsăuș. I-am recomandat să îi caute o gazdă, o chirie în Agnita, în caz că nu se rezolvă nimic. Într-adevăr este o situație delicată, un copil care vrea să meargă la școală și nu poate”, spune primarul Eugen Feldeoiu.

Până când problema transportului va fi rezolvată, Diana va rămâne acasă. În timp ce colegii ei vor lega primele prietenii, își vor cunoaște profesorii și vor păși pe holurile liceului, ea va aștepta cu ghiozdanul pregătit, sperând ca într-o zi să poată ajunge și ea la școală.