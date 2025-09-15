provocare de septembrie: fără cheltuieli inutile ca să pui bani deoparte

Luna septembrie vine, pentru mulți, cu necesitatea de a economisi bani după cheltuielile din vacanță și în contextul scumpirilor. În mediul online, a devenit virală provocarea „No Spend September” – o lună întreagă fără cheltuieli inutile.

Provocarea, populară pe TikTok, Facebook și Instagram, în special în Statele Unite și Marea Britanie, presupune ca participanții să cheltuiască doar pe necesități esențiale: chirie, rate, facturi, alimente și medicamente. În schimb, sunt interzise cheltuielile impulsive, precum cafele sau mese în oraș, haine, cosmetice sau comenzi de mâncare, scrie Știrileprotv.ro.

Scopul provocării este dublu: pe de o parte, oamenii economisesc bani, iar pe de altă parte, învață să-și controleze obiceiurile de consum, să prelungească viața obiectelor și să evite risipa.

Experții recomandă aplicarea regulii 50-30-20 pentru bugete: 50% pentru necesități, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii sau investiții. Astfel, chiar și mici ajustări, precum renunțarea la cafeaua zilnică sau la comanda de mâncare de două ori pe săptămână, pot aduce economii semnificative – câteva sute de lei pe lună.

Participanții care au acceptat provocarea spun că, pe lângă economii, aceasta le oferă o mai bună conștientizare a cheltuielilor, îi ajută să facă diferența între nevoi și dorințe și să-și organizeze mai eficient bugetul personal.

Provocarea „No Spend September” devine astfel o metodă populară de resetare a obiceiurilor financiare și de economisire într-o perioadă marcată de instabilitate economică.